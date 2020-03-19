Бастрыкин дал новые поручения следователям по делу о гибели летчика Филипова в Сирии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести необходимые процессуальные действия по делу о гибели летчика Романа Филипова в Сирии в связи с обнаружением места его гибели. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в эфире телеканала "Россия 1" вышел сюжет о том, что съемочной группе военного корреспондента Евгения Поддубного удалось найти место гибели российского летчика Романа Филипова вблизи поселения Маасаран в Идлибе.

"Учитывая полученную журналистом значимую для следствия информацию, председатель Следственного комитета РФ дал поручение следователям в кратчайшие сроки произвести все необходимые процессуальные следственные действия", - сказала Петренко. Уголовное дело о гибели летчика расследует центральный аппарат СК.

Кроме того, Бастрыкин подписал приказ о награждении Евгения Поддубного ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Роман Филипов погиб в феврале 2018 года в Сирии. Во время облета зоны деэскалации в провинции Идлиб самолет Су-25, которым управлял летчик, был сбит участниками незаконных вооруженных формирований. Филипов катапультировался и приземлился на территории, подконтрольной боевикам. Он до последнего вел неравный бой с террористами и при их приближении на минимальное расстояние подорвал себя гранатой.