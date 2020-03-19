В Клину мужчина избил подростка

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мужчина напал на несовершеннолетнего в Клину, подростка госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка подмосковной полиции.

"Мужчина 1991 года рождения напал на подростка и взрослого человека и избил. Несовершеннолетний в результате инцидента госпитализирован с травмами. После этого правонарушитель попытался скрыться в своей квартире", - сказали в полиции.

Там добавили, что он начал выкрикивать угрозы в адрес полицейских, прибывших по вызову и кидаться в них предметами из окна. "Сотрудники полиции смогли задержать злоумышленника, по факту случившегося начата доследственная проверка", - заключили в пресс-службе.