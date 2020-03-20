{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске погибли два человека при пожаре в жилом доме

Еще семь человек пострадали

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома в Омске, в результате погибли два человека, еще семеро пострадали. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в квартире на проспекте Мира в Омске поступила в 20:48 по местному времени. Площадь возгорания составила 20 кв. м. "В результате пожара пострадало девять человек, к сожалению, два из них погибли", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, самостоятельно из дома эвакуировались 55 человек. Звеньями газодымозащитной службы спасено десять человек, в том числе один ребенок.

В настоящее время пожар потушен, его причина устанавливается. К ликвидации привлекались 79 человек и 22 единицы техники.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
В Москве полиция задержала более 10 противников строительства Юго-восточной хорды
Среди задержанных муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС