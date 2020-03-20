В Омске погибли два человека при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома в Омске, в результате погибли два человека, еще семеро пострадали. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в квартире на проспекте Мира в Омске поступила в 20:48 по местному времени. Площадь возгорания составила 20 кв. м. "В результате пожара пострадало девять человек, к сожалению, два из них погибли", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, самостоятельно из дома эвакуировались 55 человек. Звеньями газодымозащитной службы спасено десять человек, в том числе один ребенок.

В настоящее время пожар потушен, его причина устанавливается. К ликвидации привлекались 79 человек и 22 единицы техники.