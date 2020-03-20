Пострадавшая на тренировке по горным лыжам школьница умерла в больнице на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 марта. /ТАСС/. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после гибели восьмилетней девочки, которая умерла от травм, полученных на тренировке по горным лыжам в спортшколе. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

Девочка получила травмы 6 марта на занятиях в спортшколе олимпийского резерва "Эдельвейс". Во время тренировки она выехала за пределы трассы и врезалась в дерево. Ребенка поместили в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы, и в четверг она умерла от полученных травм.

"Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в КГАУ СШОР "Эдельвейс", по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении ведомства..

По версии следствия, безопасность горнолыжного склона не была обеспечена. Выполняя спортивные упражнения, девочка выехала за пределы склона, который не был огорожен от находящейся там лесополосы, в результате чего она столкнулась с находившимся на ее пути деревом.