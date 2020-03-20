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СМИ: виновные в изнасиловании казнены в Индии через семь лет после приговора

Преступники совершили изнасилование студентки со смертельным исходом в 2012 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 марта. /ТАСС/. Смертный приговор в отношении четверых преступников, совершивших в 2012 году в Индии изнасилование студентки со смертельным исходом, приведен в пятницу в исполнении в 05:30 по местному времени (03:00 мск), спустя семь лет после его вынесения. Как сообщил телеканал NDTV, преступники были повешены в делийской тюрьме "Тихар".

За несколько часов до казни Верховный суд отклонил последнюю попытку подать апелляцию защитниками Павана Гупты, Мукеша Сингха, Акшая Сингха и Виная Шармы, признанных виновными по одному из самых громких дел в современной индийской истории. С вечера четверга в районе тюрьмы стояли люди, требовавшие их казни.

7 января высшая судебная инстанция Индии постановила привести в исполнение приговор 22 января. Однако затем дата неоднократно переносилась - адвокаты осужденных подавали по очереди прошения о помиловании. Каждый раз прошение отклонялось, но наказание переносилось на две недели, поскольку законы Индии определяют обязательный промежуточный период в 14 дней между датой отклонения прошения о помиловании и датой казни, чтобы осужденные могли выполнить все необходимые религиозные и юридические процедуры.

Все это время общественность, различные женские движения требовали немедленного приведения приговора в исполнение.

Громкое преступление

16 декабря 2012 года 23-летняя студентка медицинского факультета Джоти Сингх и ее молодой человек сели вечером в попутный автобус, где оказались шестеро пьяных парней, которые жестоко изнасиловали девушку, избили ее спутника, а потом обоих выкинули на дорогу. Девушка умерла через несколько дней. Пресса прозвала пострадавшую Нирбхайя (Бесстрашная), поскольку ее настоящее имя полиция поначалу не сообщала, а этот скандал получил в Индии название "дело Нирбхайи".

Это преступление вызвало в Индии массовые акции протеста. Нью-Дели был парализован на несколько дней. Студенты, активисты женских движений, представители оппозиции вступали в столкновения с полицией, обвиняя стражей порядка в продажности и бездействии, требуя прекратить волну изнасилований, захлестнувшую в последние годы страну. В ходе столкновений погиб полицейский.

Власти были вынуждены ужесточить наказание за изнасилование (максимальный срок был увеличен с 7-10 лет до 20 лет тюрьмы) и ввели смертную казнь за изнасилование с убийством. Было принято решение, что такие дела будут рассматриваться в ускоренном порядке. Преступники были найдены, и уже через несколько месяцев пятеро из них были приговорены к казни через повешение, один - к трем годам лишения свободы как несовершеннолетний. Вскоре один из насильников покончил с собой в тюрьме.

С тех пор в течение семи лет адвокаты насильников использовали различные юридические возможности, настаивая на пересмотре дела и всячески отсрочивая казнь этих лиц.

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Индия
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