В Ростовской области произошел пожар в торговом павильоне

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. В торговом павильоне на рынке "Атлант" в поселке Янтарный в Аксайском районе Ростовской области произошел пожар на площади 680 кв. м, возгорание локализовали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 05:21 (мск) пожару присвоен третий номер сложности", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что возгорание локализовали в 06:33 мск на площади 680 кв. м. Проводится проливка и разборка конструкций.

Торговый павильон загорелся в ночь на пятницу. К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся также на соседний павильон. Общая площадь пожара двух павильонов составляла 500 кв. м. Возгоранию был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Площадь пожара увеличилась до 680 кв. м, ранг пожара повысился до третьего.

Как пояснил ТАСС начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин, ранг пожара повышен из-за отсутствия устойчивого водоснабжения. "Ближайший водостоисточники находятся на удалении от 800 м до 1,5 км, в пожарных гидрантах напор водопроводной сети не превышает 4 л в секунду", - отметил он.

В 05:38 произошло обрушение второго павильона. Информация о пострадавших не поступала.