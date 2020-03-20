Четыре человека, пострадавшие при пожаре в многоэтажке в Омске, госпитализированы

ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Четверо из девяти пострадавших при пожаре в многоэтажном жилом доме в Омске госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Омской области.

"В больницу скорой медицинской помощи №1 были доставлены девять человек, четыре из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, положение других двоих опасения не вызывает", - сказал собеседник агентства.

Пожар в многоэтажном доме на проспекте Мира в Омске произошел в четверг вечером. В результате пожара площадью 20 кв. м в квартире два человека погибли. Ранее МЧС сообщило, что при пожаре пострадали семь человек.