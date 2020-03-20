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Жителя Забайкалья осудили за незаконный оборот золота на 3,7 млн рублей

Его приговорили к 1,6 годам лишения свободы

ТАСС, 20 марта. Балейский районный суд в Забайкалье приговорил местного жителя к 1,6 годам лишения свободы за незаконный оборот 1,2 кг золота на 3,7 млн рублей. Преступление пресекли в 2019 году сотрудники Управления ФСБ России по Забайкальскому краю, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"В сентябре 2019 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в легковом автомобиле, принадлежащем жителю Балея Елману Шукурову, было обнаружено пять слитков желтого цвета с содержанием 1,2 кг золота, рыночная стоимость которого - 3,7 млн рублей. Балейский районный суд признал Шукурова виновным в незаконном обороте драгоценных металлов", - сообщили в пресс-службе.

Злоумышленник, обвинявшийся в совершении преступления, квалифицированного по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга"), приговорен к 1,6 годам лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. рублей.

"Изъятый драгоценный металл обращен в доход государства", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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