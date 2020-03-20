В Омске после пожара, при котором два человека погибли и семь пострадали, возбудили дело

ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Омске после гибели двух человек при пожаре в многоэтажном доме, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Омской области. Причиной возгорания, в результате которого также пострадали семь человек, предположительно, стало курение в постели.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего в ночь с 19 на 20 марта в квартире дома № 82/2 по пр. Мира в г. Омске, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что причиной возгорания могло стать курение в постели. "В результате осмотра места происшествия установлен очаг возгорания, расположенный около кровати погибшего", - уточняет пресс-служба. Окончательно причина пожара будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

По данным СК, в результате пожара, который произошел в четверг вечером в многоэтажном доме, погибли 60-летний мужчина, снимавший квартиру, где произошел пожар, и его 55-летняя соседка. 7 жильцов дома были доставлены в больницу с признаками острого отравления продуктами горения, 4 из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.