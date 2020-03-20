Автомобиль столкнулся с "Газелью" в Белгородской области

ТАСС, 20 марта. Автомобиль Lada Granta столкнулся с "Газелью" на трассе в Алексеевском городском округе в Белгородской области. В результате ДТП водитель и пассажир Lada погибли на месте, еще одна ее пассажирка доставлена в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона в пятницу.

"По предварительным данным, около 06:10 (мск) на 190-м км автодороги Белгород - Новый Оскол - Советское водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь со стороны Воронежа по направлению в Белгород, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Газель Next". В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta, а также его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, пассажирка автомобиля доставлена в медучреждение. Водитель автобуса не пострадал", - сказали в пресс-службе.

Как отмечают в МВД, "Газель" принадлежит индивидуальному предпринимателю и не осуществляла рейсовые перевозки, во время аварии в ней находился лишь водитель.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что авария произошла в районе села Ковалево. "На место происшествия были направлены: дежурный караул пожарно-спасательной части, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Всего привлекалась группировка сил и средств в составе девяти человек и три единицы техники", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сотрудники ГИБДД обеспечили объезд места происшествия, движение не нарушено.