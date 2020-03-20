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Суд в Москве принял решение о выдворении из России криминального авторитета Дарчиева

Он признан виновным в хранении наркотиков в крупном размере

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Троицкий районный суд Москвы принял решение об административном выдворении за пределы России криминального авторитета Малхаза Дарчиева, который был осужден в РФ за хранение наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дарчиев имеет статус вора в законе в преступной иерархии. Серпуховский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Хранение наркотиков в крупном размере"). Однако в СИЗО № 5, куда поместили Дарчиева до вступления приговора в законную силу, он вступил в сговор с еще одним преступным авторитетом и устроил бунт", - рассказал собеседник агентства. По его словам, после этого ГУ МВД России по Москве обратилось в суд с административным иском о выдворении Дарчиева. "Суд это заявление удовлетворил", - отметил источник.

Согласно материалам судебного заседания, с которыми ознакомился ТАСС, решение о выдворении Дарчиева принято в связи с тем, что он "создает реальную угрозу безопасности государства и общественному порядку". В настоящее время он содержится в Центре временного содержания иностранных граждан в Москве.

Теги
Россия
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