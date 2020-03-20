Пожар в торговых павильонах на рынке "Атлант" под Ростовом-на-Дону ликвидирован

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в двух торговых павильонах на рынке "Атлант" в поселке Янтарный в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Аксайский район, поселок Янтарный, рынок "Атлант". В 10:10 мск [объявлена] ликвидация пожара", - говорится в сообщении. Как сообщали в управлении, пострадавших в результате пожара нет.

Торговый павильон на рынке "Атлант" загорелся в ночь на пятницу. К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на соседний павильон. Общая площадь пожара двух павильонов достигла 680 кв. м, затем второй павильон обрушился.

За последние несколько лет это уже третий пожар на рынке "Атлант". Так, в октябре 2017 года здесь сгорел павильон площадью около 1,4 тыс. кв. м. В ноябре прошлого года огнем на рынке было охвачен двухэтажный павильон, площадь пожара составила - 600 кв. м.

В новость внесены изменения (10:53 мск) - добавлены подробности.