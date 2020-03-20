В Астрахани задержали пациента противотуберкулезного диспансера

АСТРАХАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК России по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве соседа по палате в противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что подозреваемый несколько раз ударил ножом мужчину, который скончался от полученных ранений на месте.

Инцидент произошел 19 марта. Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено дежурным врачом во время обхода. По предварительным данным следствия, убийство произошло из-за ссоры.

Сам подозреваемый задержан.