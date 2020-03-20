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Два человека въехали на машине в здание аэропорта Барселоны

Полиция задержала нарушителей, их мотивы не называются

МАДРИД, 20 марта. /ТАСС/. Каталонская полиция задержала в пятницу двух человек, которые въехали на машине внутрь одного из терминалов аэропорта Барселоны. Об этом правоохранительные органы сообщили в Twitter.

"Два человека задержаны в аэропорту Прат после того, как проникли на автомобиле внутрь терминала 1, - отмечается в публикации. - Никто не пострадал". Инцидент произошел примерно в 05:00 по местному времени (07:00 мск).

Специалисты уже убедились в том, что внутри машины не было взрывчатых веществ.

Мотивы задержанных пока не называются.

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