В Волгограде убившая инвалида сиделка получила тюремный срок

ВОЛГОГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Волгограда огласил приговор 52-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве парализованного пенсионера, за которым ухаживала. Суд приговорил Елену Ревенкову к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Приговором Волгоградского областного суда 52-летняя Ревенкова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). <…> С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил Ревенкову к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вину в содеянном женщина полностью признала. Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе краевого следственного управления СК РФ журналистам добавили, что следствием и судом установлено, что осенью 2018 года родственники 81-летнего мужчины, который в силу заболевания, был прикован к постели, наняли ему в качестве сиделки осужденную. Она осуществляла круглосуточный уход за пенсионером, проживая с ним в одной квартире. 30 января 2019 года женщина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанесла утюгом несколько ударов по телу подопечного, а затем ранила потерпевшего ножом. После совершения преступления злоумышленница скрылась. Тело погибшего обнаружили родственники, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов.