На Кубани членов банды по отмыванию доходов приговорили к тюремным срокам

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара признал виновными шестерых местных жителей в ведении незаконной банковской деятельности в составе группы лиц, ущерб от которой составил более 67 млн рублей, и приговорил их к лишению свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность в составе преступного сообщества. По версии следствия, с 2014 по 2017 год они оказывали услуги физическим и юридическим лицам по незаконному обналичиванию денежных средств, брали за это с них комиссию, сумма их прибыли превысила 35 млн рублей.

"Троим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима; еще троим - в виде лишения свободы на срок пять лет и месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пятеро осужденных были взяты под стражу в зале суда. Шестому осужденному судом отсрочено реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении ведомства.