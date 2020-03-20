В Петербурге школьник выстрелил в одноклассника из газового пистолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Ученик восьмого класса выстрелил из газового пистолета в своего соседа по парте в школе на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области,

По предварительным данным полиции, подросток достал пистолет якобы для фотографии, а выстрел произошел случайно. Газовый пистолет школьник приобрел через интернет. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.