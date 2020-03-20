Следствие хочет отправить под домашний арест главу "Российского конгресса народов Кавказа"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста председателю совета общероссийского общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбека Паскачева, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста Паскачеву Асламбеку Боклуевичу. Следствие ходатайствует о его домашнем аресте на срок до 18 мая. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - сказала она.

Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа" - организация, созданная в марте 2007 года с целью содействия нормализации и развитию межнационального диалога, общественного представительства кавказских народов, объединения усилий общественности и госструктур по интеграции кавказцев и конструктивному использованию их потенциала в России.

Один из ее лидеров - член Общественной палаты РФ Асламбек Паскачев. Он является профессором кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Он неоднократно выступал в СМИ с предложениями предоставить так называемую миграционную амнистию для нелегальных мигрантов на территории РФ для их интеграции в общество.