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Аэропорт Внуково оштрафовали на 250 тыс. руб. за нарушение транспортной безопасности

Представитель аэропорта вину в совершении административного правонарушения не признала

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 250 тыс. рублей международный аэропорт Внуково за неработающие камеры наблюдения на одном из участков аэропорта допуск к работе неаттестованных и неподготовленных сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Постановлением Солнцевского районного суда акционерное общество "Международный аэропорт "Внуково" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 11.15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности либо неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенное умышленно"), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей в доход государства", - сказала собеседница агентства.

Как следует из постановления суда, в ходе внеплановой проверки были выявлены порядка 25 неработающих камер наблюдения на периметре зоны транспортной безопасности, "что не позволяет осуществлять обнаружение физических лиц и транспортных средств в заданном месте и заданное время на периметре". Кроме того, проверка установила, что в нарушение требований к обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности территорий аэропорта, неаттестованные и неподготовленные лица допускались к работе на должностях, "непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры".

Также проверка выявила около десятка несертифицированных рентгенотелевизионных интроскопов, установленных в терминале А, и четыре стационарных металлоискателя в зоне досмотра пассажиров в том же терминале. "В нарушение требования не обеспечена аудиозапись в целях документирования действий сил обеспечения транспортной безопасности на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта транспортной инфраструктуры, а также пункте управления обеспечением транспортной безопасности", - сказано в материалах дела об административном правонарушении.

Представитель аэропорта вину в совершении административного правонарушения не признала и просила производство по делу прекратить.

Ранее сообщалось о штрафе в адрес Внуково в размере 20 тысяч рублей за нарушение санитарных правил и невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий (ст. 6.3 КоАП РФ).

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