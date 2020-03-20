В Татарстане возбудили дело в отношении матери, избивавшей свою 7-летнюю дочь

КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбудили уголовное дело в отношении жительницы региона, которая подозревается в систематических избиениях своей семилетней дочери. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"В отношении 37-летней жительницы Азнакаевского района республики возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). В 2019-2020 годы подозреваемая систематически наносила побои своей дочери 2013 года рождения", - говорится в сообщении.

По версии следователей, поводом для постоянных истязаний девочки становились неровный почерк, неправильно надетый головной убор. Информация поступила в правоохранительные органы от бабушки ребенка.

На данный момент ребенок помещен в социальный приют для несовершеннолетних, решается вопрос о лишении родительских прав подозреваемой по этому делу.