СК проверит данные о двухлетнем ребенке, оставленном в арендованной квартире в Подмосковье

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о том, что двухлетний мальчик был оставлен один в арендованной квартире в подмосковном Серпухове. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственным отделом по Серпухову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации в интернете об оставлении двухлетнего мальчика одного в арендуемой квартире", - сообщили в ГСУ.

Как сообщают СМИ, арендодатель обнаружил в квартире мальчика одного, смотрящего мультики. Он сдавал квартиру девушке с ее сыном и молодым человеком. Арендодатель незамедлительно сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установили, что матерью ребенка является 22-летняя жительница Магадана.

"В дежурную часть МУ МВД России "Серпуховское" поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Межевой находится двухлетний ребенок без присмотра взрослых. Рядом с малолетним находится записка с просьбой передать его в полицию. Полицейские установили мать мальчика, 22-летнюю жительницу Магадана, снимавшую квартиру со своим знакомым. Мальчик помещен в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - ообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что полиция проводит доследственную проверку.