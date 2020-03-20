Суд запретил определенные действия фигуранту дела о продаже земли в кировском парке Победы

КИРОВ, 20 марта. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий фигуранту дела о мошенничестве при продаже участка земли в парке Победы в Кирове учредителю Кировского завода охотничьего и рыболовного оборудования Леониду Яфаркину, которому в марте предъявили новое обвинение по делу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства, не уточнив срок действия меры.

Уголовное дело в связи с мошенническими действиями при продаже участка земли было возбуждено в июле 2018 года. По данным следствия, в 2005-2006 годах Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения (КЗОРС), учредителем которого является Яфаркин, взял в аренду земельный участок площадью 4,3 га в парке Победы для строительства спорткомплекса, затем категорию участка изменили с "земель рекреационного назначения" на "зону общественно-деловую" с возможностью жилищного строительства.

В 2014 году на территории построили спортивно-оздоровительный комплекс, в 2015 году КЗОРС зарегистрировал право собственности на здание, после чего выкупил за 338 тыс. рублей (ниже кадастровой стоимости) участок, на котором располагался спортивный комплекс, и прилегающую к нему территорию. Затем участок продали стройкомпании "Кировспецмонтаж". 7 ноября 2018 года Яфаркин был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу.

4 октября Первомайский районный суд Кирова приговорил Яфаркина к лишению свободы сроком на 6 лет и штрафу в 500 тыс. рублей. По информации следствия, ущерб муниципальному образованию составил более 165 млн рублей. 28 ноября Кировский областной суд пересмотрел приговор, сократив срок лишения свободы с 6 лет до 1 года и 7 месяцев, дело было направлено в прокуратуру. В марте 2020 года Яфаркину вновь предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).