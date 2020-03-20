{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд запретил определенные действия фигуранту дела о продаже земли в кировском парке Победы

Ранее Леониду Яфаркину предъявили новое обвинение по делу о мошенничестве при продаже участка земли в парке

КИРОВ, 20 марта. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий фигуранту дела о мошенничестве при продаже участка земли в парке Победы в Кирове учредителю Кировского завода охотничьего и рыболовного оборудования Леониду Яфаркину, которому в марте предъявили новое обвинение по делу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства, не уточнив срок действия меры.

Уголовное дело в связи с мошенническими действиями при продаже участка земли было возбуждено в июле 2018 года. По данным следствия, в 2005-2006 годах Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения (КЗОРС), учредителем которого является Яфаркин, взял в аренду земельный участок площадью 4,3 га в парке Победы для строительства спорткомплекса, затем категорию участка изменили с "земель рекреационного назначения" на "зону общественно-деловую" с возможностью жилищного строительства.

В 2014 году на территории построили спортивно-оздоровительный комплекс, в 2015 году КЗОРС зарегистрировал право собственности на здание, после чего выкупил за 338 тыс. рублей (ниже кадастровой стоимости) участок, на котором располагался спортивный комплекс, и прилегающую к нему территорию. Затем участок продали стройкомпании "Кировспецмонтаж". 7 ноября 2018 года Яфаркин был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу.

4 октября Первомайский районный суд Кирова приговорил Яфаркина к лишению свободы сроком на 6 лет и штрафу в 500 тыс. рублей. По информации следствия, ущерб муниципальному образованию составил более 165 млн рублей. 28 ноября Кировский областной суд пересмотрел приговор, сократив срок лишения свободы с 6 лет до 1 года и 7 месяцев, дело было направлено в прокуратуру. В марте 2020 года Яфаркину вновь предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
Суд отправил под домашний арест главу движения "Российский конгресс народов Кавказа"
Общественник Асламбек Паскачев обвиняется в покушение на мошенничество
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС