Суд отправил под домашний арест главу движения "Российский конгресс народов Кавказа"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест до 18 мая председателя совета общероссийского общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбека Паскачева по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Паскачеву Асламбеку Боклуевичу, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"), на срок до 18 мая", - сказала она.

Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа" - организация, созданная в марте 2007 года с целью содействия нормализации и развитию межнационального диалога, общественного представительства кавказских народов, объединения усилий общественности и госструктур по интеграции кавказцев и конструктивному использованию их потенциала в России.

Один из ее лидеров - член Общественной палаты РФ Асламбек Паскачев. Он является профессором кафедры проблем рынка и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Паскачев неоднократно выступал в СМИ с предложениями предоставить так называемую миграционную амнистию для нелегальных мигрантов на территории России для их интеграции в общество.