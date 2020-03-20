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В Липецкой области погибли женщина и двое детей при пожаре в частном доме

ЧП произошло в селе Кошкино Измалковского района. Причина возгорания устанавливается

ТАСС, 20 марта. Пожар в частном доме в селе Кошкино Измалковского района Липецкой области стал причиной гибели женщины и ее двух детей в возрасте 2 и 4 лет. Об этом в пятницу сообщил ТАСС дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы района.

"Погибли в пожаре женщина 1977 года рождения и ее двое детей - 2016 и 2018 годов рождения. Предварительная причина пожара устанавливается", - сказал он.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, пожар в селе Кошкино возник в 13:55 мск, с огнем боролись три пожарных расчета.

Теги
РоссияЛипецкая область
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