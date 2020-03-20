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К взрыву газа в квартире в Перми привела преднамеренная порча оборудования

К такому выводу пришли специалисты газораспределительной компании после обследования квартиры, где произошло ЧП

ПЕРМЬ, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты газораспределительной компании по результатам обследования в квартире жилого дома в Перми, где в пятницу произошел взрыв газа и погиб один человек, пришли к выводу о преднамеренной порче газового оборудования. Об этом сообщила журналистам начальник отдела по связям с общественностью и СМИ компании "Газпром газораспределения Пермь" Екатерина Денисова.

"Специалисты газовой организации сделали предварительный вывод о том, что жильцы квартиры совершили преднамеренные действия для создания взрывоопасной концентрации газа в помещении. В ходе осмотра установлено, что кран к дальней левой конфорке газовой плиты, оборудованной системой газ-стоп, находился в открытом положении, запорная арматура перед плитой была открыта. Также установлено, что гибкий рукав (газовый шланг) между плитой и краном был поврежден - предположительно, перерезан", - сообщила она.

По информации "Газпром газораспределения Пермь", последняя плановая проверка и обслуживание газовой плиты в этой квартире проводились в октябре 2019 года, замечаний выявлено не было.

Как сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления СК РФ, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Прокуратура также начала проверку, по результатам которой будет дана оценка исполнения законодательства при содержании и эксплуатации внутридомового газового оборудования, проведении эвакуации жильцов многоквартирного дома, их временного размещения, оказания медицинской помощи пострадавшим. Проверку проводит и краевая прокуратура.

Взрыв газа произошел в Перми в пятницу в квартире многоквартирного дома на улице Чернышевского, погиб хозяин квартиры, трое пострадавших госпитализированы, их состояние оценивают как средней степени тяжести.

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РоссияПермский край
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