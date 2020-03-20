Суд отправил под домашний арест экс-заместителя мэра Воронежа по делу о взятке

ВОРОНЕЖ, 20 марта. /ТАСС/. Судья Ленинского районного суда Воронежа постановил избрать домашний арест для экс-заместителя главы города Алексея Антиликаторова, подозреваемого в получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила на своем сайте пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

Силовики задержали Антиликаторова 18 марта, было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, Антиликаторов в апреле 2018 года на посту заместителя главы администрации Воронежа через посредника получил 1,5 млн рублей за содействие одной коммерческой организации.

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 мая 2020 года включительно. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Бывший заместитель главы администрации городского округа город Воронеж дал исчерпывающие признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как говорится в сообщении на сайте Ленинского райсуда, Антиликаторов в апреле 2018 года через первого зама мэра Воронежа Сергея Курило получил от директора ООО "Фрегат" 1,5 млн рублей взятки за содействие этой компании. "Подозреваемый Антиликаторов признал вину в получении от Курило 750 тыс. рублей и готов их возвратить", - говорится в сообщении на сайте суда.

Антиликаторов работал заместителем мэра Воронежа с 2014 по 2019 год, после чего был назначен директором областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", которое входит в департамент экономического развития Воронежской области. Как сообщается на сайте агентства, оно занимается оценкой, сопровождением и внедрением инновационных проектов, созданием благоприятных условий для развития конкурентной среды в инновационной сфере и поддержкой малого и среднего предпринимательства.

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