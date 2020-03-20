Источник: глава ФГУП "Охраны" Росгвардии на Урале подозревается в махинациях с объектами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Руководитель филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области 50-летний Олег Круглов подозревается в махинациях с объектами, которые принадлежат филиалу. Причиненный ущерб от его действий оценивается примерно в 15 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Были определенные махинации с объектами. Ущерб от действий Круглова оценивается примерно в 15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сообщил источник.

По его данным, махинации производились с 2015 по 2018 год. В следственном управлении СК РФ по Свердловской области от комментариев воздержались.

Круглов руководит филиалом с 2010 года. До этого с 1993 по 1996 год работал в налоговой инспекции, с 1997 по 2010 год - на руководящих должностях в коммерческих организациях.

Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области предоставляет услуги по охране квартир, дач, объектов любого типа и уровня сложности. Штатная численность филиала составляет более 2,3 тыс. человек.