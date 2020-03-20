Число "заминированных" в России самолетов выросло до 10

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Количество самолетов, "заминированных" в России в пятницу, выросло до десяти. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" еще семи самолетов - из Москвы в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и рейса Новосибирск - Москва", - сказал собеседник агентства. Ранее источник сообщал о "минировании" трех авиарейсов.

Рейсы из Владивостока и Уфы благополучно приземлились в Шереметьево. Самолет из Иркутска находится в воздухе.

Ранее в пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, летящих рейсами из Владивостока, Уфы и Иркутска в Москву. Все они приземлились в пункте назначения.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" почти 40 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее за день количество "заминированных" бортов - семь - проверялось 19 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.