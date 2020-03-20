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Наркоторговец спрятал 18 граммов героина в туалете отдела полиции в Москве

Кроме того, у мужчины при личном досмотре в кармане куртки обнаружили еще 1,4 грамма героина

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в наркоторговле спрятал около 18 граммов героина в туалете отдела полиции на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по району Бибирево задержали 26-летнего приезжего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства - героина. В ходе обследования территории сотрудники полиции задержали гражданина, у которого при личном досмотре в кармане куртки был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Согласно справке об исследовании, изъятое является наркотическим средством - героином массой 1,4 грамма. Также у мужчины был изъят мобильный телефон, в котором содержалась переписка с неизвестным лицом и фотографии мест закладок", - сообщили в пресс-службе.

При осмотре мест, указанных задержанным, были обнаружены и изъяты свертки с аналогичным веществом массой 5,6 грамма.

Как рассказали в полиции, в ходе досмотра задержанный пожаловался на недомогание, однако от предложения вызвать ему наряд скорой медицинской помощи отказался. Сотрудниками полиции было принято решение доставить задержанного в ближайший участковый пункт полиции. "Как выяснилось позже, злоумышленник, находясь в туалетной комнате, спрятал в санитарном шкафу 11 свертков с неизвестным веществом массой 18 граммов. Материал был найден и изъят полицейскими. Проведенное исследование части изъятого показало наличие в его составе наркотического средства - героина. Общая масса изъятого наркотического средства составила около 25 граммов", - заявили в ГУ МВД по Москве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Подозреваемый арестован. В отношении сотрудников полиции, проводивших досмотр подозреваемого и не изъявших весь объем наркотического средства, назначено проведение служебной проверки.

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