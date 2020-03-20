В Севастополе чиновника подозревают в незаконном выделении земли для строительства

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Севастополя подозревается в том, что он незаконно выделил под строительство земельные участки в лесной зоне. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что первый заместитель директора департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя в нарушение закона издал распоряжения о предоставлении гражданам в собственность бесплатно земельных участков по улицам Муромская и Ромашковая, которые в соответствии с генпланом города Севастополя расположены в зоне лесов, лесопарков и других лесопокрытых территорий, что исключает их предоставление в собственность для индивидуальной жилой застройки", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, бюджету Севастополя причинен ущерб на сумму около 10 млн рублей. "Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки. Следствием будут приняты меры для восстановления законных прав города федерального значения Севастополя на данные участки", - добавила пресс-служба.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства"), которая предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.