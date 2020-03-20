В Геленджике опрокинутые бетономешалкой ворота насмерть придавили семимесячную девочку

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в отношении жителя Геленджика из-за гибели 7-месячного ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Геленджику следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли по неосторожности смерть 7-месячной девочки (ч. 3 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина на автомашине - бетоносмесителе приехал домой на улицу Ходенко. Он припарковал автомобиль во дворе и ушел, зная о том, что покрытие двора имеет уклон в сторону ворот. Подозреваемый не предпринял меры, исключающие самопроизвольное движение машины. Позже автомобиль стал двигаться без водителя к воротам и опрокинул их. В это время мимо по улице проходила женщина со своми детьми. Ворота упали на ее дочку и она умерла на месте.