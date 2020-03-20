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Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet и его защита ознакомились с материалами дела

В результате жесткой посадки самолета 5 мая 2019 года погиб 41 человек

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пилот сгоревшего в аэропорте Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов и его защита завершили ознакомление с материалами дела, в ближайшее время оно будет передано в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, близкий к следствию.

"Защита закончила ознакомление с материалами уголовного дела, обвинительное заключение будет передано в Генпрокуратуру РФ", - сказал собеседник агентства.

Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По данным следствия, он имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". Пилот находится под подпиской о невыезде.

Авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета.

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