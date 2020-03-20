Начальнику отделения призыва военкомата ТиНАО предъявили обвинение в получении взятки

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение в получении крупной взятки начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата по Новомосковскому и Троицкому округам Москвы Антону Ярышу. Об этом ТАСС сообщили в Преображенском суде Москвы, куда поступили материалы дела о его аресте.

"В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Ярыша, обвиняемого по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере)", - сказали в суде.