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Начальнику отделения призыва военкомата ТиНАО предъявили обвинение в получении взятки

Материалы дела о его аресте поступили в Преображенский суд Москвы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение в получении крупной взятки начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата по Новомосковскому и Троицкому округам Москвы Антону Ярышу. Об этом ТАСС сообщили в Преображенском суде Москвы, куда поступили материалы дела о его аресте.

"В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Ярыша, обвиняемого по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере)", - сказали в суде.

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