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В Дагестане арестован мужчина, нанесший смертельные ранения раввину синагоги Буйнакска

Инцидент произошел 13 марта

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Дагестане предъявили жителю Буйнакского района обвинение в избиении раввина синагоги города Буйнакска, который умер от нанесенных телесных повреждений, мужчина заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следствием установлено, что 13 марта 2020 года в городе Буйнакске обвиняемый, находясь в гостях у 46-летнего местного жителя, в ходе возникшего скандала, в последующем переросшего в драку, из-за возникших личных неприязненных отношений нанес множество ударов кулаками и ногами по голове и телу последнего. От причиненных повреждений потерпевший спустя пять дней, не приходя в сознание, скончался. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснил ТАСС глава администрации Буйнакска Исламудин Нургудаев, умерший - раввин синагоги Буйнакска. "Он был раввином синагоги Буйнакска. Расследование уголовного дела взял на личный контроль", - сказал Нургудаев.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что раввин синагоги Изгиягу Пашаев был председателем еврейской общины Буйнакска, занимался общественной деятельностью. "Он имел активную жизненную позицию и часто принимал участие в различных городских мероприятиях", - сказали в пресс-службе.

По информации следственного управления, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). "В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в пресс-службе ведомства.

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