В Самарской области полицейские изъяли оружие и боеприпасы у жителя Новокуйбышевска

САМАРА, 20 марта. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли оружие и боеприпасы у жителя города Новокуйбышевска Самарской области, которые находились в его автомобиле. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД России, распространенном в пятницу.

"В автомобиле задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 24 предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием: пулеметы и автоматы Калашникова, автомат МР-5, пистолеты, боеприпасы ВОГ и 700 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Местный житель, перевозивший боеприпасы в автомобиле, был задержан на Самарском шоссе города Новокуйбышевска. На место прибыли саперы, а также сотрудники ОМОН. Как показала экспертиза, изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело, житель Новокуйбышевска задержан. Устанавливается, каким образом у него оказалось оружие.