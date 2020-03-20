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В Самарской области полицейские изъяли оружие и боеприпасы у жителя Новокуйбышевска

Всего у мужчины изъяли 24 единицы оружия и 700 патронов различного калибра

САМАРА, 20 марта. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли оружие и боеприпасы у жителя города Новокуйбышевска Самарской области, которые находились в его автомобиле. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД России, распространенном в пятницу.

"В автомобиле задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 24 предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием: пулеметы и автоматы Калашникова, автомат МР-5, пистолеты, боеприпасы ВОГ и 700 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Местный житель, перевозивший боеприпасы в автомобиле, был задержан на Самарском шоссе города Новокуйбышевска. На место прибыли саперы, а также сотрудники ОМОН. Как показала экспертиза, изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело, житель Новокуйбышевска задержан. Устанавливается, каким образом у него оказалось оружие.

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