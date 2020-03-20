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В Петербурге обвинили в получении взяток замдиректора психоневрологического интерната

По версии следствия, Дмитрий Могилевский получил свыше 6 млн рублей от местной жительницы за пособничество в приобретении у нее интернатом питания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Замдиректора психоневрологического интерната №9 в Петербурге Дмитрия Могилевского обвинили в получении взяток и в превышении должностных полномочий. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суд продлил ему срок задержания, свою вину он не признает.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Дмитрия Могилевского, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Вину фигурант отрицает", - сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Могилевский, будучи заместителем директора по медицинской части СПб ГБСУ СО "Психоневрологический интернат №9", получил от местной жительницы взятку на сумму не менее 5,5 млн рублей. Кроме того, как полагает следствие, он получил взятку в виде оплаты услуг трех ресторанов на общую сумму не менее 560 тыс. рублей. Взятки были получены обвиняемым за пособничество в покупке интернатом питания у указанной местной жительницы.

Кроме того, обвиняемый, по данным СК, получив информацию о том, что в интернате находится недееспособный мужчина, нуждающийся в госпитализации в специализированный стационар, дал указание подчиненным сотрудникам не госпитализировать больного, а также внести в его историю болезни ложные сведения о надлежащем оказании социально-медицинских услуг.

Срок задержания продлен по ходатайству стороны защиты для предоставления дополнительных материалов.

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