В Москве горит общежитие МГУПП

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Возгорание произошло в общежитии Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в общежитии на улице Панфилова, 18. Пожару присвоен второй - повышенный номер сложности", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание происходит на втором этаже, из трех окон валит густой серый дым. Из соседних окон люди просят о помощи. "Существует угроза распространения огня", - добавил источник. Он также уточнил, что пожарные спасли двух человек с помощью автолестницы и ручных лестниц. В общежитии сейчас проживает 369 человек.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили ТАСС факт пожара в четырехэтажном здании общежития. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. "Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в главке, не приведя других подробностей.