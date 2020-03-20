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В Жуковском возник пожар на теннисном корте

Возгорание локализовали на площади 1,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Теннисный корт, расположенный в ангаре, горит в Жуковском. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Возгорание возникло в электрощите на теннисном корте в ангаре. Сейчас происходит открытое горение", - сказал собеседник агентства. 

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м. 

"В 23:30 локализация пожара на площади 1,8 тыс. кв. м. Эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

На момент возникновения пожара внутри никого не было. На месте работают пожарные подразделения.

 

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