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Соучастник хищения 1 млрд рублей у "Водоканала Санкт-Петербурга" заочно арестован

Ранее источник в следственных органах сообщал, что подозреваемый Алексей Малеев скрылся в Италии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Предполагаемый сообщник обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей бывшего директора предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова Алексей Малеев заочно арестован по решению суда. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города в пятницу.

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Ранее источник в следственных органах сообщал ТАСС, что Малеев скрылся в Италии.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Львовича Малеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Мера избрана заочно", - сказано в сообщении пресс-службы.

В ноябре прошлого года Куйбышевский районный суд Петербурга избрал Целикову меру пресечения в виде домашнего ареста, несмотря на то, что следствие ходатайствовало о заключении под стражу.

Об уголовном деле

По версии следствия, в рамках заключенного между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО "Развитие и инвестиции", руководителем которого являлся Малеев, договора энергоснабжения от 1 августа 2011 года о продаже электрической энергии и мощности Целиков в период с июня 2016 года по май 2019-го обеспечил подписание счетов-фактур, актов приема-передачи электроэнергии, содержащих завышенные данные о цене на электрическую энергию.

В результате, по данным следствия, с расчетных счетов предприятия переводились денежные средства в размере, превышающем предельные нерегулируемые цены, то есть Целиков совместно с иными лицам завладел денежными средствами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на сумму не менее 1 млрд рублей.

"Водоканал Санкт-Петербурга" признан по делу потерпевшей стороной, а сотрудники учреждения оказывают помощь следователям. По данным источника в следственных органах, после увольнения из "Водоканала Санкт-Петербурга", который Целиков возглавлял три года, он устроился работать главным инженером Валаамского монастыря.

По данным СПАРК, ООО "Развитие и инвестиции" зарегистрировано в 2011 году в Петербурге, основной вид деятельности компании - торговля электроэнергией. Ее бенефициаром является Алексей Малеев. Выручка компании в 2018 году составила 3,1 млрд рублей (в 2017 году - 2,98 млрд рублей), чистая прибыль в 2018 году - 732,5 млн рублей против убытка в 85,9 млн рублей годом ранее.

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" обеспечивает услугами водоснабжения и канализования 5,3 млн петербуржцев, десятки тысяч предприятий и организаций города.

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