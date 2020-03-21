Открытое горение на теннисном корте в Жуковском ликвидировали

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на теннисном корте в Жуковском (Московская область). Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожар на корте, расположенном в ангаре, возник вечером в пятницу. Возгорание возникло в электрощите. Площадь горения составила более 1,3 тыс. кв. метров. В момент возгорания внутри помещения никого не было. В 23:30 объявили локализацию пожара на площади 1,8 тыс. кв. м.