{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открытое горение на теннисном корте в Жуковском ликвидировали

Огонь охватил 1,8 тыс. кв м

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на теннисном корте в Жуковском (Московская область). Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожар на корте, расположенном в ангаре, возник вечером в пятницу. Возгорание возникло в электрощите. Площадь горения составила более 1,3 тыс. кв. метров. В момент возгорания внутри помещения никого не было. В 23:30 объявили локализацию пожара на площади 1,8 тыс. кв. м.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение потрясло хорватский Загреб
Разрушены или повреждены порядка 500 жилых объектов, а также зданий и памятников, представляющих историческую ценность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС