В Щелково загорелось кафе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пожар возник в кафе в Щелкове Московской области, горение локализовали на площади 800 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в кафе на улице Гоголя в городе Лосино-Петровский в городском округе Щелково поступила в 22:46 в пятницу. К моменту прибытия пожарных наблюдалось горение кровли на площади 60 кв. м и 30 кв. м внутри кафе.

"Эвакуация людей не проводилась. Погибших и пострадавших нет. В 00:47 объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлекалось 30 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России - семь человек и две единицы техники.