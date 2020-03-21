Прокуратура Колумбии начала расследование в отношении мэра, заразившегося коронавирусом

БОГОТА, 21 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Колумбии заявила о начале расследования в отношении мэра города Попаян (столица западного департамента Каука) Хуана Карлоса Лопеса, который заразился коронавирусом, за нарушение санитарных норм. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

"Генеральная прокуратура страны действует решительно и неустанно по отношению к тем, кто игнорирует меры, принятые органами здравоохранения для предотвращения распространения коронавируса. Что касается господина мэра Попаяна Хуана Карлоса Лопеса, анализ которого на наличие коронавируса был положительным, то прокуратура проводит строгие проверки", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что все граждане "обязаны принять введенные меры".

Ранее Лопес заявил, что заражен коронавирусом. Колумбийская радиостанция RCN сообщила со ссылкой на источники, что президент Колумбии Иван Дуке сдал очередной тест на коронавирус, поскольку ранее контактировал с мэром Попаяна.

17 марта Дуке объявил в стране режим чрезвычайного положения. 19 марта власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заболевших в настоящее время составляет 145 человек.