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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: не менее 200 человек были задержаны за нарушение всеобщего карантина в Аргентине

К настоящему времени в стране выявлено 158 заболевших коронавирусом
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© Елена Кондратьева/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 марта. /ТАСС/. Аргентинская полиция задержала не менее 200 человек за нарушение режима всеобщего карантина, который начал действовать в южноамериканской республике с пятницы. Об этом сообщила газета Clarin.

По меньшей мере 65 человек были задержаны в провинции Сантьяго-дель-Эстеро, 43 - в провинции Санта-Фе, 35 - в провинции Жужуй.

В провинции Буэнос-Айрес было подано более 600 жалоб в отношении лиц, которые, предположительно, нарушали режим обязательной самоизоляции. По данным издания, среди не соблюдавших карантин есть жители Аргентины, которые вернулись из поездки в другие страны.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. К настоящему времени в стране выявлено 158 заболевших, три человека умерли. 19 марта президент страны Альберто Фернандес объявил, что с 20 по 31 марта в стране действует всеобщий карантин.

Теги
АргентинаРаспространение коронавируса нового типа
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