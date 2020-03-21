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Лавина накрыла двух человек на юго-западе Камчатки

Спасатели приступили к их поискам

ТАСС, 21 марта. Лавина сошла в субботу на юго-западе Камчатки и накрыла двух катавшихся на сноубайках человек, начались их поиски, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Днем 21 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что в районе 111 километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк сошла лавина. По сообщению заявителя, снежная масса накрыла двух человек, которые катались на сноубайках", - сообщила пресс-служба.

К месту происшествия выдвинулись две группы спасателей, со стороны Петропавловска-Камчатского и со стороны Усть-Большерецкого района. Они движутся на автомобилях повышенной проходимости, с собой у них поисковое оборудование.

По югу Камчатки проходит циклон, там сильный мокрый снег, метель, скорость ветра до 30 метров в секунду.

Теги
РоссияКамчатский край
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