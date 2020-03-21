Три человека погибли при пожаре в частном доме в Самаре

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Пожар в частном доме произошел в Кировском районе Самары в ночь на субботу. На месте обнаружены тела трех погибших, говорится в сообщении регионального МЧС, распространенном в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре в частном доме. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу [сложности] вызова. На месте пожара обнаружены тела трех человек", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в доме на площади 80 кв. м. Для его ликвидации привлекались 49 человек и 16 единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются.