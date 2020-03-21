В Москве задержали мужчину, убившего супругу и ее родителей на глазах у детей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, убившего свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, мужчина в ночь на 21 марта в квартире на Волоколамском шоссе нанес множественные удары ножом супруге 1982 года рождения ее родителям 1959 и 1960 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сообщила Иванова.

После этого мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сообщил об убийстве. По словам Ивановой, в квартире в момент убийства находились двое детей. "Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам", - сказала представитель ГСУ.

Мужчина задержан, его доставят в следственный отдел. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и соседи.