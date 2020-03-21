В Подмосковье произошел крупный пожар на складе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Склад загорелся в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья. В пресс-службе МЧС уточнили, что огонь охватил все здание.

"По уточненной информации, площадь пожара составляет 60 тыс. кв. м", - сказал представитель МЧС.

По его словам, на место ЧП следует пожарный поезд, к вылету приведена в готовность авиация - два вертолета Ка-32.

По данным МЧС, в 08:35 мск от очевидца поступило сообщение о возгорании здания в поселке Каналстрой. "На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдался дым внутри здания. По предварительной информации, возгорание возникло на кровле", - сказал собеседник агентства. Пожару присвоен третий номер сложности.

Источник в экстренных службах ранее сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 50 тыс. кв. м. Существует угроза распространения огня. Данных о пострадавших нет.

В новость внесены изменения (10:00 мск) - добавлены подробности.