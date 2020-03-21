В Ростове-на-Дону полицейские на патрульной машине сбили пешехода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле в Ростове-на-Дону сбили утром в субботу пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, он доставлен в больницу, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области

"В ходе несения службы сотрудники ГИБДД 21 марта, в 06:00 мск, двигались в районе ранка "Алмаз" на патрульном автомобиле, неожиданно из-за припаркованной машины на проезжую часть вышел пешеход. Водитель патрульного автомобиля предпринял меры для предотвращения наезда, однако не смог избежать ДТП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь. Пешеход - мужчина 1969 года рождения, вышедший на проезжую часть в неположенном месте, - получил телесные повреждения. Назначено проведение служебной проверки. Уже установлено, что сотрудники ГИБДД находились в машине в рабочее время, в форменной одежде, без признаков алкогольного опьянения.