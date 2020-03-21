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Спасатели нашли тела двух мужчин, попавших под лавину на Камчатке

Мужчины катались на сноубайках, когда сошла лавина

ТАСС, 21 марта. Спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые в субботу попали под лавину на юго-западе Камчатки, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На Камчатке спасатели завершили поисковую операцию в районе, где на двоих мужчин сошла лавина. По оперативным данным, тело одного из них нашли на глубине около 50 см с помощью лавинного датчика (бипера), тело другого обнаружили на глубине около 1,5 м с помощью лавинных щупов", - рассказали в пресс-службе.

Информация о том, что в районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк сошла лавина, под которую попали два человека, катавшиеся на сноубайках, поступила от очевидца в службу спасения днем в субботу. В поисковых работах участвовали около 60 человек.

Теги
РоссияКамчатский край
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