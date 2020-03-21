В МЧС уточнили площадь пожара на складе в Подмосковье

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. МЧС России уточнило площадь пожара на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, площадь горения составляет 25 тыс. кв. м.

Ранее в МЧС сообщили, что здание горит на площади 60 тыс. кв. м и полностью охвачено огнем.

Группировка по тушению пожара увеличена с 72 до 113 человек, задействовано 45 единиц техники, на место следует пожарный поезд.

В пресс-службе МЧС сообщили, что для тушения пожара вылетел спасательный вертолет. Локализовать пожар пока не удается.

"Для тушения пожара вылетел вертолет МЧС России Ка-32", - сказал представитель МЧС. Он оборудован водосливным устройством емкостью 5 т. В экстренных службах уточнили, что в готовности к вылету находится еще один вертолет Ка-32.

Прокуратура начала проверку после ЧП. На место происшествия выехал дмитровский городской прокурор Владимир Белик.

В 08:35 мск от очевидца поступило сообщение о возгорании здания в поселке Каналстрой. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдался дым внутри здания. По предварительной информации, возгорание возникло на кровле. Пожару присвоен третий номер сложности.

В новость внесены изменения (11:11 мск) - добавлены подробности.